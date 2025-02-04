Çok Bulutlu 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.02.2025 07:13

Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ettiğini itiraf etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde "güçlerine yaklaştıkları" iddiasıyla Filistinlilere ateş açarak Hamas'la varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini kabul etti.

Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ettiğini itiraf etti
[Fotograf: Reuters]

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde son 24 saatte "ordu güçlerine yaklaşan ve tehdit oluşturan şüphelileri uzaklaştırmak" iddiasıyla ateş açıldığı belirtildi.

Gazze'deki İsrailli esirlerin dönmesi için "ateşkes anlaşmasına bağlı kalınacağı" öne sürülen açıklamada, Gazze'de her türlü senaryoya hazır olunduğuna işaret edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te, Gazze Şeridi'nde başladığı saldırılarda 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 498 Filistinli öldü, 111 bin 592 kişi yaralandı.

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

İsrail ordusu, defalarca yaptığı ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına tam uyduğunu iddia ediyor.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
BM, dünyaya çarpma ihtimali olan asteroidi yakından izliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:12
Uzay enkazları uçaklar için artan bir tehdit oluşturuyor
08:09
ABD Başkanı Trump: Gazze'deki ateşkes sürecinin garantisi yok
08:07
Organize dolandırıcı suç örgütlerine "Hücre-8" operasyonları: 19 tutuklama
08:02
Ay jeolojik olarak hala aktif mi? Yeni kanıtlar mümkün diyor
07:46
İnsan beynindeki mikroplastik oranı hızla artıyor
07:43
Ekvador'da annesi saldırıda öldürülen 9 aylık bebek yolda emeklerden bulundu
Protezle ayağa kalkan Fatma Ömür'ün hayali piyano çalabilmek
Protezle ayağa kalkan Fatma Ömür'ün hayali piyano çalabilmek
FOTO FOKUS
Yenidoğan bebeklerde K vitamini ve topuk kanı hayati önem taşıyor
Yenidoğan bebeklerde K vitamini ve topuk kanı hayati önem taşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ