Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 07:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ekvador'da 8 bini aşkın COVID-19 vakasının kaydedilmediği ortaya çıktı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da koronavirüsten ölenlerin sayısının açıklanandan 8 binden daha fazla olduğunu belirlendi. Kayıtlardaki ölü sayısı 30 bin 744 olarak güncellendi.
Ekvador'da COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, incelemelerin ardından 8 bin 786 artarak 30 bin 744 olarak güncellendi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs semptomları taşıdığı halde sisteme kaydedilmeyenlerin tespit edildiği belirtilerek, salgın kaynaklı ölü sayısının yeniden hesaplandığı bilgisi paylaşıldı.
Ekvador'da son 24 saatte vaka sayısı 669 artarak 478 bin 615 olurken iyileşenlerin sayısı da 443 bin 880 olarak kayıtlara geçti.
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