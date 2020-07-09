Ekvador basınında çıkan habere göre, Jose Valencia, "diplomatik misyonunun" sona erdiğini söyleyerek görevinden ayrıldı.

Görevden ayrılmasının, dün istifa eden Devlet Başkan Yardımcısı Otto Sonnenholzner ile ilgisinin bulunmadığını anlatan Jose Valencia, "Bilakis kendi kararımdır, bakanlıktaki görevimi tamamladığımı düşünüyorum" dedi.

Devlet Başkanı Lenin Moreno, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkeye hizmetlerinden ötürü Sonnenholzner'a teşekkür ederek, istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Jose Valencia, 18 Haziran 2018'de Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

Ekvador'da Devlet Başkan Yardımcısı Sonnenholzner, dün yaptığı açıklamada, ülkede "yeni bir yol inşa edilmesi" çağrısı yaparak görevinden istifa etmişti.