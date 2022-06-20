Devlet üniversitelerinde eğitim gören binlerce genç, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin istifası talebiyle başkent Kolombo'ya yürüdü.

Protestocu öğrenciler, Rajapaksa'nın ekonomik krizin sorumlusu olduğunu söyledi.

Wickremesinghe'nin başbakanlık görevine atandığı mayıs ayında "Açlık krizi olmayacak, yiyecek bulacağız." sözlerine atıfta bulunan öğrenciler, bu sözlerin yerine getirilmediğini duyurdu.

Kolombo yönetimi ülkenin girdiği ekonomik darboğaza çözüm ararken Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) bir heyet, bugün Sri Lanka'ya gelmişti. Başbakan Wickremesinghe ile kredi programı hakkında yüz yüze görüşen heyetin, 10 gün boyunca Sri Lanka'da bulunacağı duyurulmuştu.

IMF'den 4-5 milyar dolarlık kredi desteği bekleyen Sri Lanka'nın Maliye Bakanı Ali Sabry başkanlığındaki heyet, IMF yetkilileriyle ilk kez ABD'nin başkenti Washington'da 18-22 Nisan'da görüşmüştü.

Sri Lanka'daki durum

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, Başbakanın istifası nedeniyle kabine de feshedilmişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapan Ranil Wickremesinghe'yi 12 Mayıs'ta başbakanlığa atamıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.