Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 22:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere'de helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
[Temsili Fotoğraf: Arşiv]
İngiltere'de Kuzey Yorkshire'da meydana gelen helikopter kazası sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kuzey Yorkshire Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, helikopterin öğleden önce Burton in Lonsdale'deki Bentham yolu yakınlarında bir alana düştüğü aktarıldı.
Kazanın ardından acil servis ekiplerinin olay yerine geldiği belirtilen açıklamada, kaza sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Acil servis ekiplerinin yanı sıra hava ambulansının da bölgeye yönlendirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, bölge halkının olay yerinden uzak durması çağrısı yapıldı.
Hava Kazaları Soruşturma Şubesi (AAIB), kazaya ilişkin soruşturma başlatan müfettişlerin olay yerine doğru yola çıktıklarını ifade etti.
Helikopterin neden düştüğüne ilişkin detaylı açıklama henüz yapılmadı.
Etiketler: İngiltere
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