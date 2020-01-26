New York Times gazetesinin haberine göre, ABD'deki prestijli üniversitelere kabul edilen ve aylar süren güvenlik soruşturmalarının ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından vizeleri onaylanan İranlı öğrenciler, havalimanlarından geri çevrildi.

Ağustos 2019'dan bu yana üniversite eğitimi için gelen 16 İranlı öğrencinin ülkeye girişi engellenirken, bazılarının ABD'ye tekrar giriş başvurusu yapması 5 yıl yasaklandı.

Haberde görüşlerine yer verilen bazı öğrenciler, ABD'ye girişlerine izin verilmeme gerekçesinin kendilerine söylenmediğini ifade etti. Bazıları ise ABD ve İran arasında yükselen diplomatik gerginlik yüzünden gelecek planlarının "buharlaştığını" belirtti.

Boston Logan Havalimanı'ndan 6 Ekim'de geri gönderilen Northeastern Üniversitesi öğrencisi Mohammad, bir konferansta sunum yapmak için gittiği Paris'ten döndüğünde vizesinin iptal edildiğini ve ABD'ye girişine izin verilmediğini anlattı.

Floria Üniversitesi'nde doktora yapan 34 yaşındaki Amin adlı öğrenci ise Atlanta Havalimanı'ndan sınır dışı edildi.