Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG, tıpkı DEAŞ terör örgütünün yaptığı gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.

Saldırı sonucu 7 sivil yaşamını yitirdi, 20'den fazla sivil yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG, tıpkı DEAŞ terör örgütünün yaptığı gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef almaya devam ediyor. Acımasız terör örgütü Azez’de patlattığı bombalı araçla 7 masum sivili daha katlederken 20’den fazla sivili de yaraladı. pic.twitter.com/5T5RjPcoPn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 26, 2020

Yaralılar sağlık merkezlerine sevk edildi.

Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.

9 Suriyeli Kilis'te tedaviye alındı

Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.

Yaralılar, burada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Azez'in güneybatısındaki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, askeri muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.