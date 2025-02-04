Ege Denizi'nde deprem fırtınası: 571 sarsıntı kaydedildi

Ege Denizi’nde son bir haftada art arda meydana gelen depremler, uzmanların dikkatini çekti. AFAD verilerine göre, bölgede toplam 571 sarsıntı kaydedildi. Uzmanlar, bu hareketliliği “deprem fırtınası” olarak adlandırıyor ve sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Deprem fırtınası nedir?

Gazi Üniversitesi Afet Yönetimi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. A. Samet Arslan, deprem fırtınasını şu sözlerle tanımlıyor:

“Deprem fırtınası, günlerce, haftalarca, bazen de aylarca sürebilen, genellikle orta ve düşük şiddetteki depremlerin sıkça meydana geldiği bir süreçtir. Genellikle büyüklüğü 5 ila 5,5 arasında değişen depremlerle kendini gösterir. Ege Bölgesi’nin karakteristik özelliklerinden biri de budur.”

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda da sismik aktivitenin büyük ölçüde küçük depremlerden oluştuğu belirtiliyor. Bölgede kaydedilen depremlerin büyüklük dağılımı ise şöyle:

1,0 - 1,9 büyüklüğünde: 100 sarsıntı

2,0 - 2,9 büyüklüğünde: 255 sarsıntı

3,0 - 3,9 büyüklüğünde: 182 sarsıntı

4,0 - 4,9 büyüklüğünde: 34 sarsıntı

Bu süreçte 5 ve üzeri büyüklükte bir deprem kaydedilmedi.

“Büyük bir risk yok ama dikkatli olmalıyız”

Deprem fırtınalarının genellikle büyük yıkıcı depremlere yol açmadığını belirten Prof. Dr. Arslan, yine de dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor:

“Ülkemiz için burada çok büyük bir risk yok diyebiliriz ama kimse rehavete kapılmamalı. Çünkü bu tür süreçlerde en şiddetli deprem 5,5 ila 6 büyüklüğüne ulaşabiliyor.”

Volkanik aktivite ihtimali var mı?

Uzmanlar, Ege Denizi’nde yaşanan deprem fırtınalarının volkanik hareketlilikle ilişkili olabileceğini de değerlendiriyor. Tarihsel verilere bakıldığında, bölgede benzer süreçlerin daha önce de yaşandığına dikkat çekiliyor.

“Deprem fırtınası bize şunu söylüyor: Bu bölgede volkanik bir aktivite olma ihtimali var. Tarihsel kayıtlara baktığımızda, bölgede volkanik aktivite ve deprem fırtınaları çoğu zaman birlikte görülmüştür.”

Yetkililer, bölgedeki hareketliliğin yakından izlenmeye devam edildiğini belirterek, vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri ve olası bir depreme karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguluyor.