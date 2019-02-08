Edinburgh Konseyi, artan ziyaretçi sayısının ve otellerin doluluk oranlarının etkilerinin daha iyi yönetilmesi için turist vergisi getireceğini açıkladı.

Konsey, Barselona ve Roma gibi diğer Avrupa şehirlerinin yaptığı gibi, gecelik oda başına 2 sterlin (2.60 dolar) vergi gelirinin “tesisleri iyileştirmek ve şehri daha iyi yönetmek için” kullanacağını belirtti.

Bununla birlikte, turist vergisi bazı işletmeler için popüler değil. Konseyin yürüttüğü bir ankette, konaklama sağlayıcılarının sadece yüzde 51'i bu fikri destekliyor.

Küçük İşletmeler Federasyonu başkanı Garry Clark, sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajında, “Küçük işletmeler için yeni bir vergi ve daha fazla bürokrasi için doğru zaman değil” ifadelerine yer verdi.

Otel dernekleri de ekonomik olarak hassas bir zamanda, turistler için ekstra bir vergi konusunda endişelerini dile getirdi.

Edinburgh, 2015-2017 arasında yıllık ortalama 1.75 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Şehir ağustos ayında, çok sayıda ziyaretçiyi çeken 60 yıllık bir uluslararası sanat festivaline ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Reuters