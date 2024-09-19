Dünya’ya yeni bir "Mini Ay" geliyor

Bu geçici mini ay, yaklaşık 10 metre çapında küçük bir asteroit olan 2024 PT5.

Geçen ay keşfedilen bu göktaşının yörüngesi hesaplandı ve 29 Eylül’de Dünya’nın yeni uydusu olacağı belirlendi.

Yaklaşık 56,6 gün boyunca Dünya'nın etrafında dolanacak olan 2024 PT5, 25 Kasım'da yer çekiminden kurtulup Güneş etrafındaki yörüngesine geri dönecek.

Son bir veda için 9 Ocak 2025'te Dünya’ya tekrar yaklaşacak, ancak bu kez 1,8 milyon kilometre mesafeden geçecek.

2024 PT5, bu ziyaretin ardından 8 Kasım 2055'te bir kez daha geri gelecek, ancak bu sefer Dünya’ya 5,2 milyon kilometre uzaklıktan geçecek.

Bu mini ay, 7 Ağustos’ta Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) tarafından keşfedildi.

Bir gün sonra, 567 bin kilometre mesafeden, yani Ay'ın Dünya'ya olan mesafesinin bir buçuk katı uzaklıktan geçti.

Dünya'nın etrafında geçici bir süre dönecek

Madrid Complutense Üniversitesi’nden astronomlar, JPL’nin Küçük Gövde Veritabanı’ndaki verileri kullanarak 2024 PT5'in yörüngesini hesapladı ve bu göktaşının Dünya’nın etrafında geçici bir süre döneceği belirlendi.

2024 PT5’in, Dünya ile benzer bir yörüngede dönen ve Güneş etrafında yaklaşık aynı mesafede yer alan Arjuna adı verilen bir grup nesneye ait olduğu düşünülüyor. Bu yörünge özellikleri, onun yapay bir uzay enkazı olma ihtimalini de ortadan kaldırıyor.

Bu, 2024 PT5’in ilk ziyareti değil. Astronomlar, bu asteroitin 60 yıl önceki yörüngesini incelediler ve 30 yıl sonraki hareketlerini de büyük ölçüde kesinleştirdiler.

Daha önce Şubat 2003, Nisan 1982 ve Mart 1960'da Dünya’ya yakın geçişler yapmıştı, ancak her seferinde en az 8,2 milyon kilometre mesafedeydi.

Dünya, daha önce de geçici mini uydulara ev sahipliği yapmıştı. Örneğin, 2020 yılında bir başka küçük göktaşının yaklaşık üç yıl boyunca Dünya’nın etrafında dolandığı fark edilmişti.