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Dünya
Sciencealert 19.09.2024 09:27

Bilim dünyasından kahve ve çay sevenlere müjde

Dünyada en sevilen içeceklerden olan kahve ve çayın sağlığımız için zararlı olduğuna dair pek çok iddia ortaya atılmıştı. Ancak yeni bir araştırma, bu içeceklerin kalp sağlığına olumlu etkileri olabileceğini gösterdi.

Bilim dünyasından kahve ve çay sevenlere müjde

Çin ve İsveç'ten bilim insanlarının İngiltere Biobank verilerini incelediği çalışma, kahve ve çayda bulunan kafeinin kalp sağlığına iyi geldiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, düzenli olarak kahve ve çay tüketen kişilerde hipertansiyon, felç, diyabet ve koroner kalp hastalığı gibi kardiyometabolik rahatsızlıkların gelişme riski önemli ölçüde azalıyor.

Özellikle günde üç fincan kahve ya da beş fincan çay içen katılımcılar, bu hastalıklardan iki ya da daha fazlasına yakalanma riskini yüzde 40'tan fazla düşürdü.

Çalışmaya katılan 300 binden fazla kişinin sağlık verileri ortalama 11 yıl boyunca takip edildi.

Bu süreçte hem kahve hem de çay içen katılımcılar, hiç tüketmeyenlere göre daha iyi kardiyovasküler sağlık sonuçları elde etti.

Kardiyovasküler sağlığı korumada önemli bir rol oynayabiliyor

Ayrıca kafein tüketenlerin kan testlerinde daha düşük kolesterol ve iyileşmiş insülin direnci belirtileri görüldü.

Çin'deki Soochow Üniversitesi'nden epidemiyolog Xujia Lu'nun liderlik ettiği ekip, "Bu bulgular, orta miktarda kahve veya kafein tüketimini teşvik etmenin kardiyometabolik hastalıkların önlenmesinde geniş kapsamlı yararlar sağlayabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, bu araştırma kahve ve çayın kardiyovasküler sağlığı korumada önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koyuyor. Ancak bu bulguların daha fazla araştırma ile doğrulanması gerektiği belirtiliyor.

Araştırma, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayımlandı.

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