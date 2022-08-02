Tüm dünyanın gözü bu akşam Tayvan'daydı.

Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indiği andan itibaren tüm dünya tara Başkent Taipei'deki havaalanına ayak basan Pelosi, Tayvanlı yetkililer tarafından karşılandı. Pelosi'nin uçağı inmeden önce, güvenlik gerekçesi ile havalimanının ışıkları söndürüldü.





Pelosi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaretinin, Washington'ın Tayvan demokrasisine desteğine bağlılığını gösterdiğini vurguladı.

Dünyanın otokrasi ve demokrasi arasında bir seçimle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, Amerika'nın Tayvan'la dayanışmasının bugün her zamankinden daha önemli olduğunu kaydetti.

Pelosi Tayvan lideri ile görüşecek

Pelosi'nin Tayvan lideri ile görüşmesi, öğleden sonrada da Tayvan'dan ayrılması bekleniyor.



Çin'den kınama geldi

Çin, Pelosi'nin ziyaretini kınadı. Ziyaretin Tayvan boğazındaki barış ve istikrarı ciddi şekilde bozduğunu, ordunun yüksek alarmda olduğunu vurguladı.

Çin Savunma Bakanlığı, Pelosi'nin ziyaretinin ardından Tayvan Adası çevresinde ortak tatbikata başlayacağını açıkladı.

Askeri operasyonların Tayvan meselesinde ABD'nin son adımlarını hedeflediğini belirtti.





Tayvan Dışişleri Bakanlığı Pelosi'nin ziyaretini memnuniyetle karşıladı. Ziyaret ABD'nin Tayvan'a sağlam desteği olarak nitelendirildi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby ise güvenlik açısından bölgede ciddi taahhütleri olduğunu belirtti; “Çin’in senaryosunu bekliyoruz. Gözümüz korkmayacak" dedi.

ABD Tayvan'ın doğusuna donanma konuşlandırdı

Reuters haber ajansı Amerikan donanmasının 'rutin görev' kapsamında, biri uçak gemisi olmak üzere 4 savaş gemisini Tayvan'ın doğusuna konuşlandırdığını aktardı.

Bu arada Rusya Nancy Pelosi'nin ziyaretini provokasyon olarak niteledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çin'in egemenliğini korumak için önlem alma hakkına sahip olduğu aktarıldı.

Çin tatbikat başlattı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine başlamasının ardından büyük çaplı askeri tatbikat başlattı.