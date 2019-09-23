Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu başladı. Kurulda, insanlığın karşılaştığı sorunların ele alındığı birçok oturum düzenleniyor.

Dünyanın gözü kulağı ise salı günü New York'ta olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan mülteci sorununa dikkat çekecek, Türkiye'nin bu konudaki çabalarını anlatacak.

Güvenli Bölge'nin Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için önemli bir liman olduğu mesajını verecek.

İran'a karşı uluslararası destek arayışındaki ABD Başkanı Trump'ın ise bu konuyu Genel Kurul'a taşıması bekleniyor.

Genel Kurul'a 150'den fazla devlet ve hükümet başkanı katılacak

New York'un Manhattan adasında 1 hafta boyunca hayat duracak, Genel Kurul'a 150'den fazla devlet ve hükümet başkanı katılacak.

Ancak, Rusya ve Çin Devlet Başkanları Genel Kurul'a katılmayacak..

Birçok başlık gündemde

Bu yılki Genel Kurul'un ana teması gelecek nesiller dikkate alınarak hazırlandı.

"Yoksulluğu ortadan kaldırmak, kaliteli eğitim, iklim değişikliğine karşı eylem ve katılım için çok taraflı çabaları hareketlendirmek" başlıkları ele alınacak.

Bu amaçla 5 zirve düzenlenecek.

Mülteci konusu gündemdeki yerini koruyor

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre evini terk etmek zorunda bırakılan kişi sayısı 71 milyona ulaştı. Bunların 26 milyonu ise mülteci.

BM Genel Kurulu'nda mültecilerin durumunun da tartışılması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber