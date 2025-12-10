Dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehirleri açıklandı

Inrix, Ocak-Eylül 2025 tarihleri ​​arasındaki dünya genelindeki yol sensörlerinden ve araçlardan elde edilen verileri, 2024 ve 2023 yıllarına ait aynı verilerle karşılaştırdı.

Ardından, şehirleri, yoğun işe gidiş-dönüş saatlerinde trafikte kaybedilen toplam saat sayısına göre, şehrin büyüklüğüne ve nüfusuna oranla sıraladı.

İstanbul'da sürücüler 2025 yılında trafikte 118 saat, Mexico City'de sürücüler 108 saat ve Chicago'da sürücüler 112 saat kaybetti.

Raporda ayrıca son kilometre hızlarına da yer verildi; bu hız, ortalama bir yolcunun sabahın yoğun saatlerinde şehrin merkezine son bir kilometre mesafede ne kadar hızlı seyahat ettiğini ölçüyor.

İstanbul’da son kilometre hızı saatte yaklaşık 20,9 kilometre, Mexico City’de 17,7 kilometre ve Chicago’da 14,5 kilometre olarak ölçüldü.

2025 Küresel Trafik Endeksi hakkında

2025 Küresel Trafik Endeksi, dünyanın en yoğun kentlerindeki ulaşımı daha ayrıntılı ve kapsamlı şekilde analiz edebilmek için son üç yıllık verileri bir araya getiriyor.

Rapor; yolculuk gecikmelerini karşılaştırıyor, trafik sıkışıklığının sürücülere ve bölgelere maliyetini hesaplıyor ve her metro alanına özgü seyahat alışkanlıklarına göre işe gidiş-geliş trendlerini ortaya koyuyor.

Endeks, dünya genelinde 900’den fazla şehirde gözlemlenen güncel yolculuk verilerini kullanarak ulaşım davranışlarının nasıl farklılaştığını doğru ve karşılaştırılabilir biçimde analiz ediyor.