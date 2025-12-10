Çok Bulutlu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 10.12.2025 10:00

Dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehirleri açıklandı

Otomobiller, kamyonlar ve diğer araçlardan elde edilen trafik verilerini analiz eden Inrix şirketinin yeni verilerine göre, dünyanın en yoğun trafikli şehri İstanbul oldu.

Dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehirleri açıklandı

Inrix, Ocak-Eylül 2025 tarihleri ​​arasındaki dünya genelindeki yol sensörlerinden ve araçlardan elde edilen verileri, 2024 ve 2023 yıllarına ait aynı verilerle karşılaştırdı.

Ardından, şehirleri, yoğun işe gidiş-dönüş saatlerinde trafikte kaybedilen toplam saat sayısına göre, şehrin büyüklüğüne ve nüfusuna oranla sıraladı.

İstanbul'da sürücüler 2025 yılında trafikte 118 saat, Mexico City'de sürücüler 108 saat ve Chicago'da sürücüler 112 saat kaybetti.

Raporda ayrıca son kilometre hızlarına da yer verildi; bu hız, ortalama bir yolcunun sabahın yoğun saatlerinde şehrin merkezine son bir kilometre mesafede ne kadar hızlı seyahat ettiğini ölçüyor.

İstanbul’da son kilometre hızı saatte yaklaşık 20,9 kilometre, Mexico City’de 17,7 kilometre ve Chicago’da 14,5 kilometre olarak ölçüldü.

Dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehirleri açıklandı

2025 Küresel Trafik Endeksi hakkında

2025 Küresel Trafik Endeksi, dünyanın en yoğun kentlerindeki ulaşımı daha ayrıntılı ve kapsamlı şekilde analiz edebilmek için son üç yıllık verileri bir araya getiriyor.

Rapor; yolculuk gecikmelerini karşılaştırıyor, trafik sıkışıklığının sürücülere ve bölgelere maliyetini hesaplıyor ve her metro alanına özgü seyahat alışkanlıklarına göre işe gidiş-geliş trendlerini ortaya koyuyor.

Endeks, dünya genelinde 900’den fazla şehirde gözlemlenen güncel yolculuk verilerini kullanarak ulaşım davranışlarının nasıl farklılaştığını doğru ve karşılaştırılabilir biçimde analiz ediyor.

ETİKETLER
İstanbul Trafik
Sıradaki Haber
Google, yapay zekalı akıllı gözlükler için 2026'da geri dönüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:51
Take Off İstanbul 2025 başladı
16:45
Almanya’da iki Türk camisine düzenlenen saldırıda duvarlara "İsrail" ve "IDF" yazıldı
16:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YİK toplantısı başladı
16:52
Yenilikçi girişimlerde öne çıkan sektörler belli oldu
16:14
Doğu Karadeniz’den 11 ayda 452 ton bal ihracatı
15:55
Bakan Fidan: Ölümden kaçan insanların sığınağı Türkiye oldu
Osmanlı Dönemi usulüyle yapılan tescilli Malatya tarhanası ihracata hazırlanıyor
Osmanlı Dönemi usulüyle yapılan tescilli Malatya tarhanası ihracata hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Öğrencilerden örnek davranış: Su aldılar, parasını kameraya gösterip bıraktılar
Öğrencilerden örnek davranış: Su aldılar, parasını kameraya gösterip bıraktılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ