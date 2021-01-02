Kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre, Guinness Rekorlar Kitabında dünyanın en yaşlı insanı olarak gösterilen Kane Tanako, yeni yaşına girdi.

Japonya’nın batısındaki Fukuoka eyaletinde bir bakım merkezinde yaşayan 2 Ocak 1903 doğumlu Japon kadın Kane, 118. yaş gününü kutladı.

Kutlamada ellerini havaya kaldırarak sevinen Kane, 120 yaşına kadar yaşamayı ümit ettiğini kaydetti.

COVID-19 nedeniyle aile bireyleriyle görüştürülmüyor

Egzersiz yapan ve günlük öğünlerini aksatmadığı belirtilen Kane, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını şartları gereği aile bireyleriyle görüştürülmüyor.