Dünyanın en yaşlı balığı olarak kabul edilen 90 yaşındaki Methesulah, Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrindeki bir akvaryumda yaşıyor.

Boyu yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda olan balık, akciğerli balıkların yaşayan altı türünden biri. Adını İncil'deki en uzun ömür verilen insandan alıyor.

[Fotoğraf: California Academy of Sciences]

Methesulah, 1938'de Avustralya'dan bir gemiyle San Francisco'ya geldi.

O zamandan beri, dünyanın biyolojik olarak en çeşitli ve etkileşimli akvaryumlarından biri olan Steinhart Akvaryumu'nda tutuluyor.

