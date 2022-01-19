Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 19:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dünyanın en yaşlı balığı: Methesulah
[Fotoğraf: California Academy of Sciences]
Dünyanın en yaşlı akvaryum balığının 90 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Avustralya'dan ABD'ye getirilen Methesulah, San Francisko'da bir akvaryumda yaşıyor.
Dünyanın en yaşlı balığı olarak kabul edilen 90 yaşındaki Methesulah, Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrindeki bir akvaryumda yaşıyor.
Boyu yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda olan balık, akciğerli balıkların yaşayan altı türünden biri. Adını İncil'deki en uzun ömür verilen insandan alıyor.
[Fotoğraf: California Academy of Sciences]
Methesulah, 1938'de Avustralya'dan bir gemiyle San Francisco'ya geldi.
O zamandan beri, dünyanın biyolojik olarak en çeşitli ve etkileşimli akvaryumlarından biri olan Steinhart Akvaryumu'nda tutuluyor.
Etiketler: ABD Doğal Yaşam
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