Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) çevrim içi düzenlenen "2022 Davos Gündemi" toplantılarına katılan Scholz, Ukrayna'daki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın sınırlarının, çatışma ve ordu gücüyle değişmemesi gerektiğini vurgulayan Scholz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasına ilişkin Almanya'nın kararlı bir tutum sergilediğinin altını çizdi.

"Gerilimin yatışıp yatışmayacağını söylemek için çok erken"

Scholz, görevine başladığından bu yana uluslararası iş birliği ve diyaloğun önemini çok iyi anladığını ifade ederek, "Yılbaşından bu yana Rusya ile yoğun görüşmeler içerisindeyiz" dedi.

Görüşmelerin, gerilimi düşürmede etkili olup olmadığına ilişkin ise Scholz, "Rusya'nın, Ukrayna sınırına 100 bin asker yığmasının ardından artan gerilimin yatışıp yatışmayacağını söylemek için çok erken" değerlendirmesinde bulundu.

Olaf Scholz, Ukrayna'da 2015'te yaşanan çatışmaların durması için Almanya'nın arabulucu rolünü hatırlatarak, "Söz konusu gerginliklerden yıllar sonra sessiz kalmak, mantığa uygun bir tercih olmayacaktır" ifadesini kullandı.