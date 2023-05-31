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Dünya
AA 31.05.2023 20:27

Dünyanın en ölümcül örümceğinin zehri koşullara göre değişebiliyor

Avustralya'da yapılan bir araştırmada, huni ağ örümceğinin zehrindeki kimyasal oranının koşullara göre değişebildiği tespit edildi.

Dünyanın en ölümcül örümceğinin zehri koşullara göre değişebiliyor
[Fotograf: AFP]

Sciencealert'in haberine göre, James Cook Üniversitesinden Biyolog Linda Hernandez Duran ve çalışma ekibi, örümceklerin zehrinin, davranışlara, fiziksel koşullara ve çevreye göre değişim gösterip göstermediğini incelemek için huni ağ örümceğinin 4 alt türü üzerinde deney yaptı.

Duran, "Araştırmacılar, örümceklerin metabolizma hızlarını tespit etmek için onların davranış haritasını çıkardı ve kalp atışlarını hesapladı. Sonrasında zehirlerini toplayıp spektrometre ile analiz ettik" dedi.

Dünyada türünün en ölümcülleri arasında görülen huni ağ örümceklerinin 40'ın üzerinde alt türü bulunurken araştırmada, "Border Ranges", "Daring Downs", "Southern tree-dwelling" ve "Sydney" adlı alt türlerin toplanma, savunma ve tırmanma davranışları incelendi.

İlk testte hava üflenerek veya cımbızla dürterek örümceklerin yırtıcılıkları incelenirken, ikinci testte hayvanlar aynı türden başka bir örümcek ile bir araya getirildi.

Üçüncü testte ise örümceklerin yeni bir bölgeyi nasıl keşfettikleri gözlemlendi.

Üç örümceğin davranışları, kalp atış hızları ve zehir bileşimleri arasında bir ilişki görülmezken "Border Ranges" türünün kalbinin daha hızlı attığı ve daha savunmacı olduğu tespit edildi.

Araştırma sonucunda, bu türün zehir üretimi ve agresif hareketlerinin metabolik değişimlere sebep olduğu belirtilirken, huni ağ örümceklerinin bu değişimleri dengeleyip zehir üretmek için metabolizma hızını artırabildiği ve tehdit altındayken daha yavaş hareket ettiği kaydedildi.

Örümceğin zehrindeki kimyasal oranlarının davranış biçimleri ve fizyolojik değişkenlere göre farklılık gösterebileceğini söyleyen Hernandez Duran, "Zehrin ekolojik rolünü araştırmak ve anlamak için bazı değerli bilgiler edindik" dedi.

Araştırma "PLOS ONE" dergisinde yayınlandı.

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