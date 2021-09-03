13 yılda tamamlanan Topkapı Sarayı'nın inşasına Fatih Sultan Mehmet döneminde başlandı. Saray, tarihi yarım adanın siluetinin görsel açıdan, önemli bir parçası oldu.

Topkapı Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık tarihinin 400 yılında devletin idare merkeziydi.

Şimdi dünyanın en güzel sarayı seçildi.

[Fotoğraf: money.co.uk]

İngiltere'de Altın Oran ile seçildi

İngiltere'de "money.co.uk" adlı internet sitesi altın oran ile dünyanın en güzel sarayını seçti.

Mimari bir eserin parçalarının uyum bakımından matematiksel ve geometrik bağlantısının mükemmeliyetini ortaya koyan altın orana göre, en güzel saray, Topkapı Sarayı oldu.

Sarayın altın oran hesaplamasında sadece yüzde 3'lük bir sapma olabileceği belirtildi.

[Fotoğraf: Money.co.uk]

Diğer sarayları geride bıraktı

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Topkapı Sarayı, aldığı puanla Londra'daki Buckingham Sarayı da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki sarayları geride bıraktı.

İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin kaldığı saray 9'uncu

Hindistan'daki ünlü Mysor Sarayı ikinci, Çin'in başkenti Pekin'de bulunan dünyaca ünlü "Yasak Şehir” ise üçüncü sırada yer aldı.

İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin de ikamet ettiği Kensington Sarayı 9'uncu oldu.