Dünyanın en güzeli "Topkapı Sarayı" seçildi
Topkapı Sarayı, İngiltere’de dünyanın en güzel sarayı seçildi. Seçimde altın oran göz önünde bulunduruldu. Matematiksel hesaplamalarla Topkapı Sarayı neredeyse kusursuz bir yapı olarak kabul edildi.
13 yılda tamamlanan Topkapı Sarayı'nın inşasına Fatih Sultan Mehmet döneminde başlandı. Saray, tarihi yarım adanın siluetinin görsel açıdan, önemli bir parçası oldu.
Topkapı Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık tarihinin 400 yılında devletin idare merkeziydi.
Şimdi dünyanın en güzel sarayı seçildi.
İngiltere'de Altın Oran ile seçildi
İngiltere'de "money.co.uk" adlı internet sitesi altın oran ile dünyanın en güzel sarayını seçti.
Mimari bir eserin parçalarının uyum bakımından matematiksel ve geometrik bağlantısının mükemmeliyetini ortaya koyan altın orana göre, en güzel saray, Topkapı Sarayı oldu.
Sarayın altın oran hesaplamasında sadece yüzde 3'lük bir sapma olabileceği belirtildi.
Diğer sarayları geride bıraktı
UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Topkapı Sarayı, aldığı puanla Londra'daki Buckingham Sarayı da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki sarayları geride bıraktı.
İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin kaldığı saray 9'uncu
Hindistan'daki ünlü Mysor Sarayı ikinci, Çin'in başkenti Pekin'de bulunan dünyaca ünlü "Yasak Şehir” ise üçüncü sırada yer aldı.
İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin de ikamet ettiği Kensington Sarayı 9'uncu oldu.