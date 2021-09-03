Çin’de hükümet, medya ve şov dünyasına yönelik yeni düzenlemeler getirdi.

Topluma kötü örnek olduğuna karar verilen bazı televizyon içerikleri yasaklandı

Buna göre, televizyon programlarında artık 'efemine tarza sahip' erkek sunuculara yer verilemeyecek.

Düzenleme metninde "efemine tarz gibi anormal estetik tercihleri boykot etmeliyiz" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, gençlere şöhret ve servete hayranlık kültürü aşılayan yayınlar da durdurulacak.

Bunlar yerine geleneksel Çin kültürü ve sosyalist kültürü teşvik eden programlara yer verilecek.

Yeni düzenlemede, "siyaseten yanlış ve ahlak dışı davranışları teşvik eden" programların da yasaklanacağı belirtildi.

Sunucuların siyaseten ve ahlaken doğru kişilerden seçilmesi gerektiği ifade edildi.

Çin Komünist Partisini desteklemeyen kişilere de yer verilmemesi istendi.

Pekin yönetimi geçtiğimiz haftalarda da,18 yaş altındakilerin internette oyun oynama süresini okul günleri dışında haftada 3 saat ile sınırlamıştı.



