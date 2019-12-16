

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 17 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.

Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan ülkede göstericiler bu kez, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın parlamenterlerle yeni hükümet kurma görüşmelerini protesto etti.

Binlerce kişi başkent Beyrut'ta siyasi partiler aleyhine sloganlar attı.

Protestocular ve güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda onlarca kişi yaralandı.

Lübnan İçişleri Bakanı Raya el-Hasan, göstericiler arasında provokatörler olduğunu açıkladı.

Irak

Irak'ta da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto gösterileri 6 aydır sürüyor.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliği, gösterilerin başlangıcından itibaren 48 kişinin kaybolduğunu ya da kaçırıldığını açıkladı.

Çetelerin kadınlar da dahil olmak üzere pek çok sivili hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada kayıplardan hükümet sorumlu tutuldu.

Hindistan

Hindistan'da ise komşu ülkelerden gelen yasa dışı göçmenlere vatandaşlık yolunu açan, ancak müslümanları kapsam dışı bırakan yasaya tepkiler sürüyor.

Binlerce kişi ayrımcı yasayı protesto için Başkent Yeni Delhi'de bir kez daha toplandı.

Polisin göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahalesi şiddete dönüştü, olaylarda bir öğrenci yaralandı.

Gösterilerde 6 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong

Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesini öngören yasa tasarısının kabul edilmesi ile başlayan eylemler kısa süre içinde hükümet karşıtı eylemlere dönüştü.

Hong Kong lideri Carrie Lam, yasa tasarısını geri çekmesine rağmen Hong Kong halkı sokaklarda eylemlerine devam ediyor.

Son olarak bir alışveriş merkezine giren protestocular, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Çin liderlerinden ise Lam'a tam destek geldi.

Fransa

2019'u protestolarla geçiren Fransa'da emeklilik reformunu protesto için 5 Aralık'ta başlatılan süresiz iş bırakma eylemleri, ülke genelinde hayatı felç ediyor.

Sağlık ve eğitim sektörü çalışanları, polisler, avukatlar, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri dahil pek çok iş kolu da greve katıldı.

Sabah saatlerinde, demir yolları ile metro hatlarındaki aksamalar nedeniyle,

başkent Paris çevresinde 500 kilometreyi aşan araç kuyrukları oluştu.

Protestolcular yarın yeniden sokaklara çıkacak.

Kaynak: TRT Haber