Dünya
Afganistan'da polislere silahlı saldırı: 3 ölü16 Aralık 2019 Pazartesi 15:09 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 15:09
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen silahlı saldırıda üç polis öldü.
Herat Emniyet Müdürü General Aminullah Amarhil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentin 10. bölgesinde görev yapan polislerin kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.
Saldırıda üç polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Amarhil, saldırganların bölgeden kaçtığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Afganistan polis silahlı saldırı