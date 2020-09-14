Dünya genelinde virüs nedeniyle 926 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, salgında vaka sayısı 29 milyonu geçti.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 6 milyon 700 binden fazla kişide COVID-19 tespit edildi, can kaybı 198 bin 150'ye yükseldi.

Fransa'da son 24 saatte 7 bin 183 COVID-19 vakası tespit edildi

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı düne göre düştü.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 183 artışla 381 bin 94'e yükseldi.

Hastanelerde 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybının 30 bin 916'ya ulaştığı ülkede COVID-19 nedeniyle 673'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 262 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede yoğun bakımdakilerin sayısındaki artış ve salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Fransa'da dün bir günde 10 bin 561 COVID-19 vakası tespit edilmiş, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Arap ülkelerinde COVID-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (COVID-199 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 1578'e, Lübnan'da 241'e, Filistin'de 250'ye, Ürdün'de 24'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir günde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 251 kişide virüs tespit edildiği ve 1661 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1578'e, vakaların 86 bin 686'ya, iyileşenlerin sayısının 67 bin 528'e ulaştığı kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği, 641 kişide virüs tespit edildiği, 429 kişinin iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, toplam can kaybının 241'e, vaka sayısının 24 bin 310'a, iyileşenlerin sayısının 8 bin 334'e ulaştığı aktarıldı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ülke genelinde 12 kişinin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 994 vaka tespit edildiğini, 370 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Son verilerle Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında toplam can kaybı 250'ye, vaka sayısı 39 bin 510'a ulaşırken, 27 bin 252 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kemal eş-Şehra, bugünkü can kaybının salgının başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğunu belirtti.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 kişinin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 252 kişide virüs tespit edildiği duyuruldu.

Ülkede salgından vefat edenlerin sayısının 24'e, vakaların sayısının ise 3 bin 314'e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada, tedavilerinin ardından 2 bin 206 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi