Nepal'de şiddetli yağışlar toprak kaymasına yol açtı. Felaket, başkent Katmandu’nun doğusundaki 3 köyde etkili oldu.

Heyelan nedeniyle 12 kişi yaşamını yitirdi, 21’den fazla kişi ise kayıp.

Can kaybının artmasından endişe edilirken kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış sürüyor.

Muson yağmurlarının aldığı can 314'ü buldu

Nepal’de Haziran’da başlayan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 314’ü buldu.

Nepal yönetimi felaketler yüzünden halen en az 111 kişinin kayıp olduğunu, 160 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

Heyelanlar, Nepal'in dağlık bölgelerinde yıllık muson yağmurları sırasında yaygın olarak görülüyor.