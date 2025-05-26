Dünyanın çekirdeğinden altın sızıyor

Almanya’daki Göttingen Üniversitesi’nden bilim insanları, Dünya’nın çekirdeğinde büyük miktarda altın ve değerli metal bulunduğunu ve bu maddelerin manto yoluyla yüzeye doğru sızdığını ortaya koydu.

Yayımlanan yeni araştırmaya göre, Hawaii Adaları’ndaki volkanik kayaçlar üzerinde yapılan izotop analizleri sonucunda, çekirdekten gelen izlere rastlandı. Özellikle rutenyum-100 izotopunun yoğunluğu, bu metallerin kökeninin Dünya’nın çekirdeği olduğunu gösterdi.

"Kelimenin tam anlamıyla altına rastladık"

Araştırmacı Nils Messling, “İlk veriler geldiğinde kelimenin tam anlamıyla altına rastladığımızı fark ettik” diyerek bulgunun önemine dikkat çekti. Messling’e göre altın, platinyum, paladyum ve rodyum gibi değerli metaller, Dünya'nın erken döneminde çekirdeğe göç etmişti ve şimdi yavaş yavaş geri dönüyor.

Bilim insanlarına göre, Dünya’nın tüm kara parçaları 50 santimetre kalınlığında altınla kaplanabilecek kadar büyük bir rezerv, çekirdekte saklı durumda. Ancak bu rezervlere ulaşmak teknik olarak imkânsız.

Yeni teknik, izotop farkını ortaya koydu

Araştırmacılar, normalde algılanamayacak kadar küçük izotop farklarını tespit edebilecek yeni bir analiz tekniği geliştirdi. Bu sayede, yüzeydeki rutenyum ile çekirdekten gelen rutenyum arasındaki fark ilk kez net biçimde ölçülebildi.

Çalışmaya katılan bir diğer bilim insanı Prof. Matthias Willbold, “Dünya'nın çekirdeği, sanıldığı kadar izole bir yapı değil” diyerek, manto-çekirdek sınırından yüzeye doğru yükselen devasa kaya kütlelerinin okyanus adalarını oluşturduğunu söyledi.

Araştırma sonuçları, Nature dergisinde yayımlandı.