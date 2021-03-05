Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Aliyev'den "Aziz kardeşim" mesajı

Aliyev, "Aziz kardeşim" diye başladığı mesajında, şunları söyledi:

"Askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu Türk askerlerinin şehit olması haberi beni derinden üzdü. Size, şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum. Allah rahmet eylesin."

Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Türkçe paylaşım

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Zelenskiy, Twitter'dan Türkçe yaptığı paylaşımında, "Dün, Bitlis ilinde meydana gelen helikopter kazasındaki tüm şehitlerin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Onların ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

"Türk askerleri için en derin taziyelerimi iletirim"

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Dmitro Razumkov, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a taziye mesajı gönderdi.

Twitter'dan Türkçe yaptığı paylaşımında Razumkov, şunları söyledi:

"Bitlis’te askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Türk askerleri için en derin taziyelerimi iletirim. Şehitlerin aileleri ve yakınlarına güç ve sabırlar, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

"Türk milletinin başı sağ olsun"

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal da Twitter'dan Türkçe yaptığı paylaşımında, "Türkiye’den gelen acı haberi büyük üzüntüyle öğrendim. Hayatlarını kaybeden şehitlere rahmet, ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye mesajı gönderdi.

Trajik kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu vurgulayan Kuleba, "Türk halkına, şehitlerin ailelerine ve arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu'na taziyelerimi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyorum" paylaşımında bulundu.

İngiltere'den taziye mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Bingöl'den Bitlis'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için üzüntülerini iletti.

Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bitlis'te meydana gelen ve Türk askerlerinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bir askeri helikopter kazasına ilişkin haberi üzüntüyle öğrendim. Kalbim bu gece (askerlerin) aileleri ve tüm Türkiye ile" dedi.

Chilcott da Twitter hesabından, "Bitlis'te bir askeri helikopterin düştüğü ve 9 askerin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle aldım. Müttefikimiz Türkiye'nin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum" paylaşımını yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den başsağlığı mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başsağlığı mesajı gönderdi.

Tokayev, mesajında, Türkiye’nin doğusunda meydana gelen "Cougar" askeri helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğuyla ilgili haberleri derin üzüntüyle karşıladığını belirterek "Bu zor anınızda acılarınızı paylaşarak Kazakistan halkı ve kendi adıma size ve kardeş Türk halkına başsağlığı diliyorum" dedi.