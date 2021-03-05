Polis Şefi Eddie Garcia, bir kişinin polise verdiği ifadede, polis memuru Bryan Riser'ın kendisine 2 kişiyi kaçırıp öldürme emrini verdiğini söylediğini açıkladı.

İsmi açıklanmayan kişinin verdiği ifadenin ardından 13 yıllık polis memuru Riser'ın 2017'de işlenen iki cinayetin emrini vermekten gözaltına alındı.

Daha önce aile içi şiddetten gözaltına alındı

Garcia, Riser'ın emriyle öldürülen 31 yaşındaki Liza Saenz ve 61 yaşındaki Albert Douglas'ın vurulduktan sonra nehre atıldığını vurguladı.

Garcia, cinayetlerin neden işlendiğiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek Riser'ın daha önceden de yaralamaya neden olan aile içi şiddetten gözaltına alındığını söyledi.