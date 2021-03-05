Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da 1 günde 264 ölüm
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya’da COVID-19 salgınında son 24 saatte 264 kişi hayatını kaybetti.
Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 264 kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 71 bin 504'e çıktı.
4 milyon kişi aşı oldu
Son 24 saatte 10 bin 580 kişiye COVID-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 482 bin 522'ye yükseldi.
Ülkede 4 milyon 550 bin kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 2 milyon 300 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Etiketler: Almanya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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