Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 264 kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 71 bin 504'e çıktı.

4 milyon kişi aşı oldu

Son 24 saatte 10 bin 580 kişiye COVID-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 482 bin 522'ye yükseldi.

Ülkede 4 milyon 550 bin kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 2 milyon 300 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.