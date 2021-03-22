Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Dünya genelinde COVID-19 nedeniyle can kaybı 2 milyon 725 bini, vaka sayısı da 123 milyon 750 bini geçti. Virüs saptanan 99 milyon 648 bin kişi sağlığına kavuştu.

Ürdün

Ürdün'de 88 kişi daha COVID-19 kaynaklı olarak hayatını kaybetti, ülkede 8 bin 789 yeni vaka tespit edildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybı 5 bin 876'ya, pozitif vaka sayısı 535 bin 455'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 434 bin 167'ye çıktı.

Lübnan

Lübnan'da 42 yeni can kaybıyla birlikte COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 5 bin 757'ye yükseldi.

Yeni tespit edilen 968 vakayla virüse yakalananların toplam sayısı 439 bin 543'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı da 343 bin 78 oldu.

Tunus

Tunus'ta son 24 saatte 20 kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 8 bin 546'ya ulaştı.

Tespit edilen 301 yeni vakayla virüse yakalananların toplam sayısı 245 bin 706'ya çıktı. Tunus'ta 212 bin 304 kişi de virüsü yendi.