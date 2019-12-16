Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve İsviçre'nin ev sahipliğinde 17-18 Aralık'ta düzenlenecek foruma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin daveti üzerine eş başkan olarak katılıyor.

Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de hazır bulunacağı forumun açılış oturumunda katılımcılara hitap edecek.

BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleşecek forumda Kosta Rika, Pakistan, Etiyopya ve Almanya devlet adamlarıyla eş başkanlık yapacak.

Mültecilere yönelik tarihte ilk kez düzenlenen foruma farklı ülkelerden mülteciler, hükümet ve devlet başkanları, BM liderleri, uluslararası kurumlar, kalkınma örgütleri, iş dünyasından liderler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve insani yardım kuruluşu temsilcilerinden oluşan 2 binden fazla delege katılacak.

Mültecilerin güvenli geri dönüşleri de ele alınacak

BMMYK'den yapılan açıklamada, dünyada 70 milyondan fazla insanın savaş, şiddet ve zulüm sebebiyle yerlerinden edildiği belirtilerek "Forumun amacı mültecilere ve içinde yaşadıkları topluluklara yardımcı olmak için çeşitli aktörlerden yeni yaklaşımlar ve uzun vadeli taahhütler üretmektir" şeklinde özetlendi.

Küresel Mülteci Forumu ayrıca 2018'de kabul edilen Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat’ın, hükümetler, özel sektör, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum tarafından hızla hayata geçirilmesini sağlamayı amaçlıyor. Forum, dünyadaki mültecilerin ve ev sahibi toplulukların yaşam kalitesini iyileştirmek için tüm pa ydaşların daha somut ve uzun soluklu siyasi ve pratik değişimleri beraberinde getirecek anlamlı vaat ve taahhütlerde bulunmalarını sağlamayı hedefliyor.

Forumda, mültecilere yönelik maddi ve teknik yardımların dışında, mültecilerin topluma daha fazla dahil olmasını sağlamak için yasa ve politika değişiklikleri, yeni yerleşim yerleri ve çözümlerin bir parçası olarak mülteciler için güvenli geri dönüşlerin masaya yatırılması bekleniyor.

Dünyada en çok mülteciye Türkiye ev sahipliği yapıyor

BMMYK'ye göre, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye.

Türkiye, 3,6 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıyor.

Dünyada en fazla mülteci veren ülkeler ise 6,7 milyon ile Suriye, 2,7 milyon ile Afganistan, 2,3 milyon ile Güney Sudan, 1,1 milyon ile Myanmar ve 900 bin mülteci ile Somali.

Küresel Mülteci Forumu ayrıca uluslararası toplumun ulusal, bölgesel ve küresel düzeydeki örnek uygulamaları sergileyip paylaşması açısından da önemli bir etkinlik olacak.

Kaynak: AA