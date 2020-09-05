Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 7 milyon 24 bin 928'e ulaştı.

Tedavi görenlerin 6 milyon 964 bin 38'inde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 60 bin 890 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 2 milyon 572 bin 379 kişiyle aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke olurken, burayı 861 bin 33 ile Hindistan, 689 bin 684 ile Brezilya, 191 bin 226 ile Fransa, 164 bin 425 ile Rusya, 148 bin 771 ile Peru, 130 bin 953 ile Kolombiya, 121 bin 572 ile Meksika, 111 bin 816 ile Arjantin, 101 bin 266 ile Bangladeş, 69 bin 327 ile Ukrayna, 69 bin 112 ile Filipinler, 62 bin 582 ile Güney Afrika, 58 bin 739 ile Belçika ve 54 bin 38 ile Irak izledi.

Türkiye'de tedavi gören hasta sayısı, iyileşenlerin sayısının 24 Nisan'dan itibaren yeni vaka sayısını geçmeye başlamasıyla düşme eğilimine girdi.

Tedavisi süren hastaların sayısı 24 Nisan'da 80 bin 575 iken, bu sayı 2 Ağustos'ta 10 bin 643'e kadar geriledi.

Türkiye'de 5 Eylül itibarıyla 21 bin 516 aktif Covid-19 vakası bulunurken, bunlardan 1091'i solunum cihazına bağlı şekilde tedavi ediliyor.

Dünyada tedavisi süren Covid-19 hastalarının sayısı 7 Nisan'da 1 milyonu, 18 Nisan'da 1,5 milyonu, 30 Nisan'da 2 milyonu, 14 Mayıs'ta 2,5 milyonu, 30 Mayıs'ta 3 milyonu, 17 Haziran'da 3,5 milyonu, 26 Haziran'da 4 milyonu, 15 Temmuz'da 5 milyonu, 2 Ağustos'ta ise 6 milyonu aşmıştı.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 26 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 881 binden fazla kişi hayatını kaybetti.