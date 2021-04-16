Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden olan Hindistan da günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Son 24 saatte 216 binden fazla kişi koronavirüse yakalandı.

Ülkede hastane doluluk oranları alarm veriyor. Artan vakalar nedeniyle ülkenin en büyük iki kenti Yeni Delhi ve Mumbai'de karantina tedbirleri ilan edildi.

Tayland'da da günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Fransa’da ölü sayısı 100 bini geçti

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı. Ülkedeki yoğun bakım hasta sayısındaki artış sürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, bölgede durumun ciddi olduğu uyarısında bulundu

[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte artan vakaların sağlık sistemini zorlaması sonrası ülkedeki otellerin izolasyon merkezleri olarak kullanılabileceğini açıkladı.

Tokyo olimpiyatları iptal olabilir

2021 yılına ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyatları'nın salgının kötüleşmesi durumunda iptal edilmesinin seçenekler arasında olduğu belirtildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi koronavirüs aşılarının ikinci dozunun kıtaya ne zaman ulaşacağının belirsiz olduğunu söyledi.

