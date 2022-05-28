Dünyanın en çok okuyan ülkeleri açıklandı.

Hindistan, Tayland ve Çin listenin başını çekerken, tüm nesiller arasında en çok kitap okuyan Y kuşağı oldu. Z kuşağının okumaya ilgisinde ise artış var.

ABD'de en çok suç romanları okunurken, Avrupalılar okumaya günde ortalama bir saat ayırıyor. Kanada ve Almanya listenin 20. sıralarında yer alıyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre dünyada en çok okuyan ülke haftalık 10 saat 42 dakika ile Hindistan oldu. Ülkede Aşk romanları, popüler bilim-kurgu, fantastik ve dini kitaplar, okuyucuların en çok tercih ettiği türlerin başında geliyor.

Türkiye 5 saat 54 dakika ile listenin 18'inci sırasında...

"Okumak insanın kendini anlamlandırma çabasıdır"

Yazar Abdurrahim Karadeniz okuma eyleminin ciddiyetine dikkati çekti.

Yazar/Yayıncı Abdurrahim Karadeniz, "Her türlü alışkanlıkta bir tekdüzelik, bir aynı durumun devam etmesi söz konusudur. Oysa okuma eylemi, başlı başına dünyayı insanı, hayatı ve insanın kendisini yeni baştan anlamlandırma çabasıdır." dedi.

Ülkemizde en çok okunan türler ise aşk ve kişisel gelişim kitapları...

"Bir kitap okudum hayatım değişti"

Abdurrhaim Karadeniz, "Yaşadığımız zamanlarda en sıkıntılı konu zaman konusu Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'unu okuyup anlayacak bir zaman bulamadığından dolayı Leyla ile Mecnun'un verdiğini kişisel gelişim kitaplarından çabucak elde etmeye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yazar Karadeniz, okumanın bir disiplin gerektirdiği söyledi:

"Okuyucunun da 'ben bir kitap okudum dünyam değişecek' diye okuma serüvenine başlaması lazım. Bu düşünce ile okumaya başlarsa bir gün mutlaka dünyasını değiştirecek kitapla karşılaşacaktır."

Haber: Yahya Kurtkaya

Kamera: Ebubekir Mazlum