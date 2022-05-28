Olayın terör boyutu olmadığını belirten Ali Salihi, saldırganın dün Şehriyar ilçesinde mülkiyet anlaşmazlığı nedeniyle 4 kişiyi öldürerek kaçtığını aktardı.

Salihi, "Bu kişi bu sabah Talekani Caddesi yakınında görüldü ve olay yerinde bulunan görevliler tarafından teşhis edildi. Katil, memurları görür görmez tabanca ile memurlara ve vatandaşlara ateş açtı" dedi.

Olayın terör boyutu olmadığını aktaran Salihi, daha önce 2 olarak açıklanan yaralı polislerin sayısının da 4 olduğunu duyurdu.

Salihi, hastaneye kaldırılan polislerin durumuna ilişkin bilgi vermezken, saldırganın yakalandığını aktardı.

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi de ülke medyasında yer alan, olayın bir gösteri sırasında meydana geldiğine dair haberlerin doğru olmadığını ifade ederek, "Bugün Şehit Vakfı önünde miting yapılmadı" ifadelerini kullandı.

İran medyası, sabah saatlerinde Şehit ve Gaziler Vakfı önünde toplanan kalabalığa ve polislere ateş açıldığını, saldırıda iki polis memurunun bacak ve yüzlerine isabet eden kurşunlarla yaralandığını duyurmuştu.