Koronavirüs salgını dünya ekonomisini vurdu. Teknolojik ürünlerde kullanılan çiplerin üretimindeki sorun birçok ülkeyi derinden etkiledi.



O ülkelerin başında da Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Otomobil firmaları, kriz nedeniyle üretimi durdurma yoluna gidiyor.



ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Asya gezisinin ardından çip krizi konusundaki uyarılarını yineledi. "Bu krizin ABD için aynı zamanda bir güvenlik tehdidi olduğuna" vurgu yaptı. Yerel çip arzının artırılması gerektiğini hatırlattı.

Raimondo, kritik önemdeki yarı iletkenlerde yaşanan küresel sorunun süreceği mesajı da verdi.

Kriz 2023 sonlarında hafileyecek



Çip krizinin 2023 sonlarına doğru hafifleyebileceğini söyledi. Raimondo, çiplerin yerli üretimini teşvik etmeyi amaçlayan düzenleme için Kongre'ye yaptığı çağrıyı yineledi.



ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi, yerli çip araştırma ve üretimine yönelik hazırlanan 52 milyar dolarlık yasa tasarısını onaylamıştı. Ancak, mevzuatın nihai şekli üzerinde anlaşmaya varılamamıştı.