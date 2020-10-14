COVID-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 29 milyon 31 kişi iyileşti. En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke ise şöyle:

- Hindistan (6 milyon 376 bin 863),

- ABD (5 milyon 239 bin 359),

- Brezilya (4 milyon 526 bin 975),

- Rusya (1 milyon 39 bin 705)

- Kolombiya (806 bin 703)

Türkiye'de de COVID-19 tespit edilen 298 bin 368 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan COVID-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 38 milyon 594 bin 617'ye ulaşırken, 1 milyon 93 bin 981 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.