Haber Giriş: Kaynak: AA
Dünyada 29 milyondan fazla kişi koronavirüsü yendi
Dünyada koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 29 milyonu aştı.
COVID-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 29 milyon 31 kişi iyileşti. En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke ise şöyle:
- Hindistan (6 milyon 376 bin 863),
- ABD (5 milyon 239 bin 359),
- Brezilya (4 milyon 526 bin 975),
- Rusya (1 milyon 39 bin 705)
- Kolombiya (806 bin 703)
Türkiye'de de COVID-19 tespit edilen 298 bin 368 kişi sağlığına kavuştu.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan COVID-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 38 milyon 594 bin 617'ye ulaşırken, 1 milyon 93 bin 981 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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