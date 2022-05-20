19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlandı.

Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Anıtkabir'den gelen toprağı Cumhurbaşkanı Tatar'a sundu.

Bakü’deki törenlere Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de katıldı

Azerbaycan'ın başkentinde, Bakü-Türk Anadolu Lisesi bahçesinde tören düzenlendi. Şiirler, kompozisyonlar okundu, halk oyunları sergilendi..

Programa Bakü'de temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Bir kültürün hem de çok derinliği olan bir kültürün bizler birer vatandaşı olarak ne kadar iftihar etsek azdır. Günümüz kutlu olsun geleceğimiz aydınlık olsun." dedi.

TRT'nin hazırladığı 19 Mayıs belgeseli izlendi

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ABD'nin başkenti Washington'da da kutlandı. Büyükelçilikteki saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından, TRT'nin hazırladığı 19 Mayıs belgeselinden bölümler izlendi.

Bosna Hersek'te, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü konser etkinliği düzenledi. Gençlerin biraraya geldiği etkinlikte Türkçe ve Boşnakça şarkılar söylendi.

Almanya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan...

Almanya'da da kutlama yapıldı. Köln Başkonsolosluğu resmi konutundaki etkinliğe öğrencilerin yanı sıra NATO üssünde görev yapan Türk subaylar katıldı.

Bisikletiyle yaklaşık 192 kilometre pedal çeviren milli bisikletçi Ali Uzun da Köln'deydi. Türk bayrağıyla resmi konuta gelen bisikletçi Uzun'u Köln Başkonsolosu Turhan Kaya karşıladı.

Kutlamaların bir diğer adresi de Pekin Büyükelçiliği oldu. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan video gösterildi.

Kazakistan'ın Öskemen kentinde, Amanjolov Devlet Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, Kazak ve Türk öğrenciler bayramı birlikte kutladı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki etkinlikte, halk oyunları oynandı, şarkılar söylendi.