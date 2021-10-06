Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı. 2050'ye kadar dünya nüfusunun yarısından fazlası su sorunu yaşayacak. Yani 5 milyardan fazla insan bu durumdan etkilenecek.

Örgütün Genel Sekreteri Petteri Taalas, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

İklim değişikliği ile ilgili raporun detaylarını açıkladı. Raporda dikkat çeken nokta ise yaklaşan su krizi uyarısı oldu.

Dünya nüfusu hızla artarken su kaynakları azalıyor

Artan sıcaklıkların, küresel ve bölgesel yağış değişikliklerine yol açtığı hatırlatıldı.

Dünya nüfusundaki hızlı artışa ve su kaynaklarının azalmasına dikkat çekildi.

Sadece 2018 yılında 3 milyar 600 milyon kişi yılın en az bir ayı, su kaynaklarına erişimde sıkıntı yaşadı. Bu sayı 2050'ye kadar 5 milyarı aşacak.

“Sel ve kuraklık erken uyarı sistemleri geliştirilmeli”

Raporda ayrıca iklim değişikliğinin gıda güvenliği, toplumsal sağlık ve refahı tehlikeye attığına da vurgu yapıldı.

Dünya çapında sel ve kuraklık erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi gerektiği uyarısına da yer verildi.