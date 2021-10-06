İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, baskınlarda Batı Şeria'da 10, Doğu Kudüs'te de 10 Filistinli gözaltına alındı.

Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında 13 ve 16 yaşlarında iki Filistinli çocuğun da olduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.