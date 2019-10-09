Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Dünya medyası, harekatı son dakika olarak manşetlerinden duyurdu.

İngiltere merkezli BBC, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajına atıfta bulunarak, "Suriye sınırında güvenli bölge oluşturacağını söyleyen Türkiye operasyona başladı" dedi.

Skynews ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" mesajını paylaşarak operasyonun başladığını duyurdu.

ABD merkezli NBCNews'de ise ABD askerlerinin bölgeden tamamen çıkmasıyla birlikte Türkiye'nin Suriye operasyonunu başlattığını duyurdu.

Washington Post gazetesi, Suriye sınırında uzun zamandır beklenen harekatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla başladığını söyledi.

Fransa merkezli France 24 kanalı, sosyal medya hesabından paylaştığı son dakikada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekatın başladığını duyurduğunu bildirdi.

İngiltere merkezli Independent, Türk askerlerinin sınır bölgesine yoğun bir transfer gerçekleştirdiğini söyleyerek, Trump'ın 50 ABD askerini geri çektiğini hatırlattı.

İspanya merkezli El País, "Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde harekata başladı" bilgisini son dakika olarak paylaştı. Ayrıca, harekatın amacının Türkiye'nin güney sınırındaki terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğu da belirtildi.

ABD merkezli CNN ise, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına yer verdi. Aynı zamanda, operasyonun, ABD birliklerini geri çektiğini söyledikten birkaç gün sonra başladığını hatırlattı.

Katar merkezli Al Jazeera, "Türkiye-Suriye sınırı: En son güncellemeler" başlıklı haberinde, Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak için operasyon başlattığını belirtti.

Kaynak: TRT Haber