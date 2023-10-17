Dünya Gıda Programı'ndan Gazze'ye insani yardımlar için sürekli erişim çağrısı

Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşlarından WFP'den yapılan yazılı açıklamada, insani yardım malzemelerinin Mısır - Gazze sınırına yaklaştığı belirtildi. Açıklamada, şiddetten kaçan, acil gıda, su ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyan yüz binlerce insan için Gazze'ye sürekli erişim olması yönünde çağrı yapıldı.

WFP'nin halihazırda Gazze sınırına yakın 244 bin kişiye yetecek kadar gıda malzemesinin bulunduğu ve fazlasının da gelmeye devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Corinne Fleischer, "Bu gıdayı acilen dağıtmak üzere Gazze'ye götürmemize izin verilmesi gerekiyor ve sadece bir kez değil, sürekli erişime ihtiyacımız var. Oradaki durum çok zor ve Gazze'deki stoklarımız tükeniyor. Her geçen gün daha fazla insan açlığa yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

WFP Filistin Ülke Direktörü Samer Abdeljaber de "Durum çok vahim. Burada daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor" yorumunu yaptı.

Abdeljaber, her gün yüzlerce insanın Gazze'deki fırınlardan ekmek almak için saatlerce kuyrukta beklediğini, sınırın diğer tarafında ise yiyeceklerin dağıtıma hazır halde beklediğini ifade etti.

Açıklamada, WFP'nin Filistin'deki faaliyetlerine dair bilgiler de verilirken, yaklaşık 522 bin Filistinli'ye gıda ve nakit yardımı sağlandığı, Gazze'de ve Batı Şeria'da 800 binden fazla insana hayati önem taşıyan gıda yardımı yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Ayrıca WFP'nin bu acil yardımı sağlamaya yönelik gelecek 3 ay için 74 milyon ABD dolarına ihtiyaç duyduğu belirtildi.