Norveç Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen, Dünya Gıda Örgütü'nün (WFP) Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldüğünü duyurdu. Ödülün WFP'nin Roma'daki genel merkezine gönderildiğini söyledi.

Reiss-Andersen, WFP Direktörü David Beasley'i gelecek yılki törende ağırlamak istediklerini de anlattı.

Ödülün verilme sebebi ise, WFP'nin açlıkla ve açlığın, savaş ile çatışma alanlarında bir silah gibi kullanılmasına yönelik mücadelesi.

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WFP İcra Direktörü David Beasley, Nobel Barış Ödülü madalyası ve sertifikasını genel merkezlerinde aldı. Beasley, şunları söyledi:

"BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yönetim Kurulumuz, kardeş kuruluşlarımız, ortaklarımız, bağışçılarımız ve en önemlisi WFP'nin 19 bin barış yapıcı çalışanı ile bizden önce görev yapanlar, görev sırasında hayatını kaybedenler ve hizmet verdiğimiz 100 milyon aç insan adına, bu büyük onur için Norveç Nobel Komitesi’ne teşekkür ederim."

"270 milyon insan açlığa doğru yürüyor"

Beasley, açlıkla mücadele ulusların istikrarsızlaşmasını azaltmak, kitlesel göçü önlemek, istikrar ve barışa hizmet için gıdanın kullanılmasını, bu ödülle tanındığı için Komiteye ayrıca teşekkür etti.

"Nobel Barış Ödülü bir teşekkürden fazlasıdır, bu bir eylem çağrısıdır. İklim değişikliği, pek çok savaş, açlığın siyasi ve askeri bir silah olarak yaygın kullanımı ve bunların hepsini katlayarak daha kötü hale getiren küresel sağlık salgını nedeniyle 270 milyon insan açlığa doğru yürüyor."

Beasley, açlığa yürüyen 270 milyon insandan 30 milyonunun hayatta kalabilmek için yardımlarına muhtaç olduğuna dikkat çekti.

30 milyon insanın kıtlıktan kurtarılması için 5 milyar dolara ihtiyaçları olduğunu da söyledi.