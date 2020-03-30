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Dünya genelinde vaka sayısı 750 bini geçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 750 bini geçti.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) kabusu devam ediyor.
Ülkeler tedbirlerini almasına rağmen vaka sayıları ve can kayıpları artıyor. Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 750 bini aştı.
Etiketler: vaka sayısı son dakika koronavirüs dünya geneli covid-19 can kaybıSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 19:36
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