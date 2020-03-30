Avrupa Birliği yine zorda. Koronavirüs salgınının ekonomiye etkisiyle mücadele konusunda uzlaşı sağlanmaya çalışıldı. Ancak şu ana kadar sonuç alınamadı. İtalya, İspanya ve Fransa’nın aralarında bulunduğu dokuz Avro bölgesi ülkesi, korona tahvili çıkarılması için bastırdı.

Almanya’nın başını çektiği 10 ülke ise buna karşı çıkıyor. Dokuz ülke, korona tahvili çıkarılmasını, artan borç yükünü taşıyabilmek için istiyor. “Hayır” diyen ülkelerin gerekçesine gelince. Kendi vergi mükelleflerinin, ekonomisi daha zayıf durumda olan ülkelerin harcamalarını finanse etmelerini istemiyorlar.

Bu derin bir ayrılığa yol açtı, "Avrupa projesi yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.“ değerlendirmesi gündeme geldi. Değerlendirmeyi, Avrupa Komisyonu’nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni yaptı, İtalya’nın eski başbakanlarından olan Gentiloni, Avrupa'ya yönelik bir kurtarma planı için Almanya ile uzlaşının hayati önemde olduğunu vurguladı.