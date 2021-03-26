AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'da üçüncü dalganın başladığını belirterek, "Birçok Avrupa ülkesinde İngiliz varyantı nedeniyle enfeksiyonlar yeniden artıyor" dedi.

Fransa'da üç bölgede daha sokağa çıkma kısıtlaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, AB'nin aşı stratejisinin başarısız olduğunu itiraf etti. Yeterince istekli ve kararlı hareket edilmediğini vurguladı.

"Aşılar bir yıldan az sürede geliştirildi. Bunu beklemiyorduk. O yüzden dağıtımda geç kaldık. Şimdi AB bazı ülkelerin gerisinde" dedi. Macron, AB'ye taahhütlerini yerine getirmeyen aşı şirketlerine yönelik ihracat kısıtlamalarının sıkılaştırılmasını da istedi.

Fransa'da vakalardaki artış nedeniyle Nievre, Aube ve Rhone bölgelerinde 27 Mart'tan itibaren 4 haftalığına sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Luran Ahmeti hayatını kaybetti

Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Üsküp’te tadavi gören Ahmeti, "Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli, "Muhteşem Yüzyıl Kösem" gibi birçok Türk yapımında da rol almıştı.

'Sputnik V' Sırbistan'da da üretilecek

Aşı üretimine yönelik bir haber de Sırbistan'dan geldi. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile Sırbistan'da bulunan "Torlak Viroloji Enstitüsü" arasında, Rusya tarafından geliştirilen "Sputnik V" aşısının Sırbistan'da üretilmesine yönelik anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Irak, İngiltere'den gönderilen 336 bin doz AstraZeneca aşısını teslim aldı.

20 yaş altı için aşı denemeleri

ABD ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile 6 ay ile 11 yaş aralığındaki çocuklarda aşı denemelerine başlandığını duyurdu.

Kronik hastalığı bulunan kişiler virüs korkusuyla hastaneye gitmedi

American Journal of Medicine adlı akademik tıp dergisinde yayımlanan bir araştırma, salgın sürecinde ağır kalp ve solunum rahatsızlığı olanlarda ölüm oranlarının arttığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, kronik hastalığı olan bu kişiler virüse yakalanma korkusuyla hastaneye gitmedi, rahatsızlıkları ilerledi.