Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Dünya genelinde COVID-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Dünya genelinde koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı verilere göre, şu ana kadar 246 milyon 743 binden fazla kişi virüse yakalanırken salgın sebebiyle 5 milyon 425 kişi yaşamını yitirdi.
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Etiketler: Koronavirüs
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