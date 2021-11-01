Güney Afrikalı yaklaşık 26 milyon kayıtlı seçmen, yerel saatle 07.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı.

Seçimlerde, Johannesburg, Durban ve Cape Town dahil ülkenin büyük şehrinde yarış genel olarak iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) ve muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) adayları arasında geçiyor.

Sandıkların yerel saatle 21.00'de kapanacağı ülkede, ilk sonuçlar gece saatlerinde açıklanacak.

60 bin aday yarışıyor

Güney Afrika'da, bu seçimlerde 257 belediye için yaklaşık 60 bin aday yarışıyor.

Seçmen güvenliği için polis başta Gauteng ve Kwazulu-Natal eyaletleri olmak üzere bazı seçim bölgelerinde üst düzey tedbirler aldı.

Güney Afrika Savunma Kuvvetlerine (SANDF) bağlı 10 bin asker de olası olaylarda güvenlik güçlerine destek olmak üzere görevlendirildi.

Yapılan son anketler, 1994 yılından beri iktidarda olan ANC'nin oylarının ilk defa yüzde 50'nin altına düşebileceğini gösteriyor.

ANC, 2016 yerel seçimlerinde Johannesburg, Durban, Ekurheleni ve Mangaung olmak üzere ülkenin 8 metropolünden 4'ünün belediye başkanlıklarını kazanmıştı.

Ana muhalefet DA ise aynı seçimlerde Cape Town, Nelson Mandela Bay, East London ve Tshwane metropollerinde sandıktan zaferle ayrılmıştı.

Daha çok beyaz seçmenler tarafından desteklenen DA'nın seçim manifestosu, ülkenin büyükşehirlerindeki en önemli sorunlardan asayiş ve elektrik kesintisi sorunlarının çözülmesi vaatlerini merkeze alıyor.

Büyükşehirlerde henüz belediye başkanlığına sahip olmayan EFF'nin ise 2021 seçimlerinin öne çıkan partilerinden biri olması bekleniyor.

Bu seçimlerde siyahilere toprak dağıtımı gibi popülist söylemleriyle dikkati çeken EFF'nin, işsizlik sorunuyla yüzleşen siyahi gençlerin oylarını hedeflediği biliniyor.