Dünya dışında yaşam için yeni bir keşfe imza atıldı. Uzay bilimciler, Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede'nin atmosferinde, ilk kez su buharı tespit etti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA tarafından Hubble Uzay Teleskobu'yla yapılan gözlemler, "Nature Astronomy" dergisinde paylaşıldı.

Ganymede’in atmosferindeki su buharı, 1998, 2010 ve 2018'deki gözlemlerin karşılaştırmasıyla ortaya çıktı.

Uydu yüzeyindeki okyanuslar eksi 148 dereceyle donmuş durumda

Güneş'ten milyonlarca kilometre uzaklıktaki uydunun yüzeyindeki okyanuslar, eksi 148 derecelik hava koşulları nedeniyle donmuş durumda.

Jüpiter'in yörüngesinde 79 uydusu bulunuyor. En büyüğü, buzlarla kaplı olan Ganymede. Uydu Merkür gezegeninden de büyük.

Güneş Sistemi'ndeki 9'uncu en büyük cisim ve kendi manyetik alanı bulunan tek uydu.

NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno uzay aracı, geçen ay Ganymede'nin bin kilometre yakınından geçmiş yüzeydeki detaylar görüntülenmişti.