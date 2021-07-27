Kanada'nın ardından bu kez de İngiltere çocuk istismarı ve şiddeti vakalarıyla çalkalanıyor. İngiltere Lambeth'teki çocuk bakımevleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar gündemde. Bu akıl almaz açıklamalar bir soruşturmaya dayanıyor.

Çocukların Cinsel İstismarına İlişkin Bağımsız Soruşturma'ya (IICSA) göre yüzlerce çocuk Lambeth'teki bakımevlerinde işkence ve istismara uğradı.

Soruşturma sonucunda geçmişi 1960'lı yıllara dek uzanan olaylar mercek altına alındı. Olayların geçtiği adresler olarak gösterilen Angell Road, South Vale Assessment Centre, Shirley Oaks kompleksi, Ivy House ve Monkton Street olmak üzere 5 bakımevi incelendi.

Soruşturma sonunda kaydedilen açıklamalara göre Güney Londra'da yer alan Shirley Oaks ve South Vale'in şiddet ve cinsel saldırılara izin verilen acımasız yerler olduğu belirtildi.

Raporda, bir başka bakımevi olan Angell Road'da da aralarında 5 yaşın altındaki çocukların da bulunduğu onlarca çocuğun sistematik olarak cinsel istismara maruz bırakıldığı aktarıldı.

Çocukların Cinsel İstismarına İlişkin Bağımsız Soruşturma, onlarca yıldır süren istismarın anlaşılması zor bir ölçekte olduğunu rapor etti.

Soruşturma başkanı Prof Alexis Jay konuya ilişkin olarak, "Yıllarca yatılı ve koruyucu bakımdaki çocuklar, anlaşılması zor seviyelerde zulüm ve cinsel istismara maruz kaldılar" dedi.

Irkçılık ön plandaydı

Soruşturma sonucuna göre, bu evlerde kalan çocukların büyük çoğunluğunun siyahi olduğu belirtiliyor.

Siyahi çocukların istismar ve işkencenin yanı sıra yıllarca ırkçı muameleye de maruz kaldığı ifade ediliyor.

Yetkililer sessiz kaldı

Çocuklara yapılan zulüm ve istismarın resmi kayıtların gösterdiğinden çok daha fazla olduğu da belirtiliyor.

Soruşturmaya göre, bölge yetkilileri çocukların kaldığı evlerde şiddet ve cinsel saldırının gerçekleşmesine izin verdi. Hatta bilinen istismarcılara karşı harekete geçmedi.

Rapor sonuçları bir başka gerçeği de gözler önüne serdi. Bu evlerde yaşayanların çoğu aile üyelerinin ellerinde şiddete ve ihmale maruz kaldıktan sonra bakıma alınan çocuklar olduğu ifade edildi. Bu çocukların yurtlardaki deneyimlerinin, evde öz aileleriyle yaşadıklarından daha kötü olduğu da belirtildi.

Güvenlik görevlileri daha fazla suçun tespit edilmesine yol açabilecek kanıtları takip etmedeki başarısızlıklarından dolayı eleştirildi.

Lambeth Belediyesi, korkunç istismarların yaşanmasındaki payından ötürü soruşturma komisyonundan özür diledi.

Belediye 2016 yılında istismar mağdurlarından özür diledi ve bakımevlerinde zarar görenlere tazminat ödedi.

"Çocuğun ölümünü araştırın"

IICSA, emniyet güçlerine 1977'de bu bakımevlerinden biri olan Shirley Oaks'ın banyosunda ölü bulunan çocuk olayını araştırmasını tavsiye etti.

Çocuğun bakımevinde bir görevli tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilmişti.

Uygun olmayan gönüllüler çocuklarla vakit geçiriyordu

Lambeth Konseyi’ne 1983'te kapatılan Shirley Oaks ile bağlantılı 177 personel ve en az 529 bölge sakinini kapsayan suistimal iddiaları bildirildi.

Söz konusu iddialara göre bu bakımevinde uygun incelemeye tabi tutulmayan gönüllüler çocuklarla uzun zaman geçirdi. Gönüllülerden biri olan Geoffrey Clarke, 1970'lerin başından itibaren Shirley Oaks'ta çocuklarla rahatlıkla ve düzenli olarak vakit geçirebiliyordu.

Clarke, 1998'de yalnızca üç çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan hüküm giyse de 40 çocuğa tacizde bulunduğuna dair iddialar bulunuyor. 1992'den bu yana çok sayıda taciz suçuyla suçlanan Clarke duruşmadan önce intihar etti.

Bakımevlerindeki altı cinsel istismar faili, 1994 ve 2019 yılları arasında çocuklara yönelik cinsel istismardan hüküm giymişti.