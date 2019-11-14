Bakü Kongre Merkezinde Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi (KMİ) öncülüğünde düzenlenen toplantının açılışına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KMİ Başkanı Allahşükür Paşazade, Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, İran Kültür ve İslami İlişkiler Teşkilatı Başkanı Abuzer İbrahimi Türkmen, Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin ve farklı ülkelerden dini liderler katılıyor.

70'ten fazla ülkeden yaklaşık 500 din ve devlet adamının katıldığı toplantıda, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Tarihi, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ve Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Akkan Suver de yer alıyor.

Kur'an-i Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikle terörizm, saldırganlık, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı, antisemitizm ve Hristiyan fobisine karşı dini liderlerin, hükümet yetkilileri, bilim adamları ve kanaat önderlerinin ortak faaliyetinin önemi üzerine tartışmalar yapılacak.

Kadın ve çocuk haklarının korunması ile gençlerin eğitimi konularında oturumların da yapılacağı toplantı sonrasında zirvenin sonuçlarına ilişkin Bakü Deklarasyonu kabul edilecek.

Kaynak: AA